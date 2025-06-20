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 | Murat Makas

Sivas'ta şap alarmı! Valilik açıklama yaptı

Sivas'ta artan şap hastlığı sonrası valilik açıklama yaptı. ivas Valiliği, artan şap hastalığı sonrası il genelinde hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.

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Sivas'ta şap alarmı! Valilik açıklama yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 14:13

Sivas’te kene tehlikesi devam ederken son zamanlarda şap hastalığı artışı vatandaşları tedirgin etti. Sivas Valiliği'nce şap hastalığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, merkeze bağlı ve Yıldızeli ilçesindeki 17 köyde artan şap vakaları sonrası kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi.

Sivas'ta şap alarmı! Valilik açıklama yaptı

SİVAS'TA ŞAP ALARMI

Açıklamada, "İlimiz genelinde ikinci bir talimata kadar tedbir amaçlı olarak hayvan pazarları kapatılarak hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan saha araştırmalarında ülkemiz genelinde yoğun bir şekilde şap hastalığı görülmeye başladığı tespit edilmiştir. İlimize komşu ve yakın çevre illerde, gerek hastalıktan gerekse tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatılarak hayvan hareketleri kısıtlanmıştır" denildi.

İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR HAYVAN GİRİŞİNE KAPATILDI

Açıklamada hastalığın çevre illerden geldiği belirtilerek, "Hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi, virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışardan alınan hayvanlar olması nedeniyle ilimiz genelindeki hayvan hareketleri kısıtlanmış olup; hayvan pazarları 20.06.2025 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır. Risk görülen bölgeler başta olmak üzere büyükbaş hayvanlarda aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacaktır. Konunun ehemmiyetine binaen ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, işletmeye dışardan gelen ve hayvancılıkla uğraşan şahısları içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, işletme sahiplerinin hayvanlarını aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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