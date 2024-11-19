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Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği! Ekipler alarma geçti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 01:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 01:22

Sivas tren garı önünde şüpheli bir valiz panik oluşturdu. Ekiplere haber verilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Sivas​ kent merkezi tren garı önünde bomba​ paniği yaşandı. Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi.

Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği! Ekipler alarma geçti - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı.

Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği! Ekipler alarma geçti - 2. Resim

Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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