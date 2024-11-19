Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği! Ekipler alarma geçti

19 Kasım 2024 01:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 01:22

Sivas tren garı önünde şüpheli bir valiz panik oluşturdu. Ekiplere haber verilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, zehir tacirleri ve kaçakçıların ensesinde! Değeri 270 milyon TL'nin üzerinde

Ekipler, zehir tacirleri ve kaçakçıların ensesinde! Değeri 270 milyon TL'nin üzerinde

Sivas​ kent merkezi tren garı önünde bomba​ paniği yaşandı. Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı.

Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.