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 | Sule Altinel

Sivas’ta yurtta zehirlenme şüphesi: 53 öğrenci hastanelik oldu

Sivas’ta KYK yurdunda çıkan akşam yemeğini tüketen yaklaşık 53 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 03:08
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 03:08

Sivas'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme vakası meydana geldi. İddiaya göre akşam yemeğinde çıkan ezogelin çorbası, rosto köfte, soslu mantı tüketen öğrenciler rahatsızlanmaya başladı. İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas’ta yurtta zehirlenme şüphesi: 53 öğrenci hastanelik oldu

53 ÖĞRENCİ ACİLE KALDIRILDI

Zehirlenme şüphesi taşıyan öğrenciler ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi acil servislerine nakledildi. Zehirlenme şüphesi ile yaklaşık 53 öğrencinin hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Öğrencilerden bazıları ilk tetkiklerin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yurtta çıkan akşam yemeğinden numune alınarak soruşturma başlatıldı.

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