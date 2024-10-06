Sivas'taki kız öğrenci yurdunda erkek paniği! Telleri keserek içeri girdi

06 Ekim 2024 23:06 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:09

Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kız Yurdu'na giren bir erkek yurtta paniğe neden oldu. 'Sapkın' olarak nitelendirilen şahsın telleri keserek yurda girdiği öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde M.Y. isimli bir erkek öğrenci, Binali Yıldırım Kız Yurdu'na izinsiz olarak girdi.

İddiaya göre, M.Y. tel örgüleri keserek yurda giriş yaptı. Bu olay, kampüs içerisindeki kız öğrencilerin tepkisine neden oldu. Öğrencilerin panik yapmasının ardından M.Y. hızlıca bölgeden uzaklaştı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, M.Y. yakalanırken hakkında yasal işlem başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sivas Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 Ekim Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında ilimiz merkez Binali Yıldırım KYK kampüsü içinde şüpheli erkek bir şahsın görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz hemen çalışma başlatmıştır.

Kampüs içinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmiş ve yapılan araştırmada şüpheli erkek bir şahsın arka tarafta bulunan alandan yurt yerleşkesine tel örgülere zarar vererek girdiği ve bahçe alanında telefon ile konuşur vaziyette dolaştığı, daha sonra öğrenciler tarafından fark edilen şahsın haber verilmesi üzerine özel güvenlik görevlileri gelmeden 22.50 sıralarında kaçarak geldiği yerden uzaklaştığı tespit edilmiştir.

Yapılan görüşmeler ve araştırmalarda şüphelinin içeride herhangi bir öğrenci ile temasının olmadığı anlaşılmış, bu zamana kadar yansıyan bir şikayet ve mağduriyet bildirilmemiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. isimli şahıs yakalanarak, hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır.

Ailelerinin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde kolluk birimlerimiz her zaman olduğu gibi 7/24 görev başında olmaya devam edecektir”