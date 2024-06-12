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Sivas'tan sonra şimdi de Konya! Kene kabusu hızla yayılıyor: Sakın bu yanlışları yapmayın

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:12
Sivas&#039;tan sonra şimdi de Konya! Kene kabusu hızla yayılıyor: Sakın bu yanlışları yapmayın

Sivas'tan sonra kene vakaları Konya'da da görülmeye başladı. Aynı mahallede yaşayan 3 kişiye kene yapıştı. Doktorlar tarafından çıkarılan keneler incelenmeye alındı.

Şerefli Mahallesinde meydana gelen olayda, aynı aileden olan E.Y. ve A.Y. ile A.C. vücutlarındaki kaşıntıdan şüphelenerek kaşınan yerileri kontrol etti. Keneleri fark eden vatandaşlar hemen hastaneye başvurdu. 

Keneler, doktorlar tarafından olduğu yerden çıkartılarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.Sivas'tan sonra şimdi de Konya! Kene kabusu hızla yayılıyor - 1. Resim

KENDİNİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN!

Yetkililer yaptıkları açıklamada, yaz aylarında havaların sıcak gitmesi nedeni ile kene ve akrep sokması vakalarının artabildiğini belirterek şunları kaydetti: "Bu aylarda kırsal alanlarda genellikle hayvanların sıkça otlatıldığı ve geliş gidiş güzergahlarında rastlanıyor. Bu durum karşısında yaz ayları içerisinde yol kenarlarında ve hayvanların otlayabileceği yerlerde piknik yapmak üzere oturulmaması ya da kişilerin bu tür zararlı hayvanların rahatlıkla görebilmeleri için yere beyaz örtü serilmesi ve giysilerinin de açık renkte olmasına dikkat edilmeli. Bu gibi durumlarda eğer ki kene yapışması kendilerinin çıkarmaya kalkmamaları derhal en kısa zamanda sağlık ocağı ya da hastane acil servislerine müracaat etmeliler."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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