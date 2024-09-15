Sivil polis aracıyla cip çarpıştı: Polis memuru dahil yaralılar var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Eylül 2024 04:23 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 04:28

Yeşilyurt'ta sivil polis aracıyla cip çarpıştı. Gece yarısı meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var. Cipin kontrolden çıkmasıyla gerçekleşen kazadaki diğer araçta Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlisi sivil polisler bulunuyordu.

Malatya' Yeşilyurt'ta 01.00 sıralarında Fahri Kayahan Caddesi üzerinde sivil polislerin aracına cip çarptı. Yeni Bahar Caddesi yönünden gelen cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu minibüsle çarpıştı. 1'i polis 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.