Şivlilik ne zaman 2026 2027? Şivlilik neden sadece Konya'da?"

Üç ayların başlamasıyla birlikte Konya'da yaşatılan Şivlilik geleneği yeniden gündeme geldi. Her yıl Recep ayının ilk perşembesinde kutlanan bu özel günde çocuklar, sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkarak komşularının kapısını çalıyor ve kendilerine verilen şeker, çikolata ve çeşitli yiyecekleri topluyor. Şivlilik kutlamalarının bir parçası olan Fener Alayı ise bir önceki akşam gerçekleştiriliyor. Konya'nın kültürel mirası olarak kabul edilen gelenek, özellikle çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, Şivlilik 2026 yılında ne zaman kutlanacak, Fener Alayı hangi akşam yapılacak ve bu gelenek neden yalnızca Konya'da yaşatılıyor?

ŞİVİLLİK 2026-2027 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 yılında Konya'da Şivlilik kutlamaları 10 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Recep ayının ilk perşembesine denk gelen Şivlilik gününde çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren evleri ziyaret ederek çeşitli ikramlar toplayacak.

Şivlilik öncesinde düzenlenen geleneksel Fener Alayı ise 9 Aralık 2026 Çarşamba akşamı yapılacak. Böylece Konya'da üç ayların başlangıcı, iki güne yayılan etkinliklerle karşılanacak.

ŞİVİLLİK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Şivlilik veya Şivilik, Konya'da Recep ayının ilk perşembesinde kutlanan geleneksel bir çocuk bayramıdır. Üç ayların başlangıcını ve Regaip Kandili'ni karşılayan bu gelenekte çocuklara çeşitli yiyecekler ve hediyeler dağıtılır.

Şivlilik sabahı çocuklar, gruplar halinde mahallelerde dolaşarak evlerin kapısını çalar. Kapıyı açan komşular çocuklara şeker, çikolata, gofret, kuru üzüm ve leblebi gibi ikramlarda bulunur. Bazı çocuklar ise ziyaretleri sırasında geleneksel Şivlilik manilerini söyler.

ŞİVİLLİK NEDEN SADECE KONYA'DA KUTLANIYOR?

Şivlilik, Konya'nın yerel kültürü ve folklorik mirasıyla özdeşleşmiş bir gelenektir. Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan kutlamanın ortaya çıkışına ilişkin kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, gelenek Konya halkının dini ve kültürel anlatılarıyla yaşatılmaktadır.

Şivlilik geleneğinin yalnızca Konya'da yaygın biçimde yaşatılmasının temel nedeni, bölgenin yerel kültürü içerisinde özel bir yer edinmiş olmasıdır. Zamanla mahalle yaşamının ve toplumsal dayanışmanın önemli bir parçasına dönüşen gelenek, özellikle çocukların katılımıyla günümüze kadar ulaşmıştır.

Günümüzde Konya'da yerel yönetimler de çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

ŞİVİLLİK GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Şivlilik geleneğinin kökeni kesin olarak bilinmiyor. Bazı araştırmacılar geleneğin geçmişini Friglere kadar götürürken, Konya halkı arasında yaygın olan anlatı ise Şeyh Şiblî'ye dayanıyor.

Rivayete göre tasavvuf alimi Ebu Bekir Şiblî, bir gece gördüğü rüyada Hz. Muhammed'in annesinin rahmine Recep ayının ilk perşembesinde düştüğünü öğrenir. Büyük bir sevinçle uyanan Şiblî, bu müjdeyi çevresindeki evleri dolaşarak insanlara duyurur. Ev sahipleri de kendisine yiyecek ikram eder. Bu anlatının zamanla Şivlilik geleneğine dönüştüğü aktarılır.

Ancak söz konusu anlatının dini kaynaklar açısından kesinliği bulunmuyor. Şivlilik, günümüzde daha çok Konya'ya özgü kültürel bir gelenek olarak değerlendiriliyor.

ŞİVİLLİK GÜNÜ NELER YAPILIR?

Şivlilik sabahında çocuklar erken saatlerde uyanarak mahallelerinde ev ziyaretlerine çıkar. Kapı kapı dolaşan çocuklar, kandili tebrik ederek kendileri için hazırlanan ikramları toplar.

Gelenek kapsamında çocuklara genellikle şu yiyecekler dağıtılır:

Şeker ve çikolata

Gofret

Kuru üzüm

Leblebi

Kurutulmuş meyveler

Evlerde ise pişi, haşhaşlı çörek ve tahinli çörek gibi yiyecekler hazırlanarak komşularla paylaşılır.

Çocukların ziyaretler sırasında söylediği maniler de geleneğin önemli parçalarından biridir. En bilinen Şivlilik manilerinden biri şöyledir:

"Şivli şivli şişirdi, erken kalkan pişirdi. İki çörek, bi börek bize şivlilik gerek."

FENER ALAYI NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

Şivlilik kutlamalarından bir gün önce, çarşamba akşamı düzenlenen Fener Alayı, Konya'daki geleneğin önemli aşamalarından biridir.

Ateş Gecesi olarak da bilinen etkinlikte mahallelerde ateşler yakılır, çocuklar ellerinde fenerlerle sokaklarda dolaşır. Geleneksel kutlamalarda ateş üzerinden atlama gibi etkinliklere de yer verilir.

2026 yılında Fener Alayı 9 Aralık Çarşamba akşamı düzenlenecek. Ertesi sabah ise çocuklar Şivlilik kutlamaları için ev ziyaretlerine başlayacak.