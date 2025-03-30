Siyasilerden bayram mesajı

Siyasiler, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

BAKAN YERLİKAYA: KALPLERİMİZE CİLA ÇEKMEK İÇİN GÜZEL BİR FIRSAT

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Bakan Yerlikaya, cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri, belediye başkanları ile birlikte camiden çıktı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Yerlikaya, "Bu bayram inşallah bizler için, hepimiz için, tüm gönül coğrafyamız için barış, kardeşlik, huzur, afiyet getirsin diye dua ediyorum. Bu bayram sevinç günü, coşku günü, küslerin barıştığı, kucaklaştığı, kardeşliğin büyüdüğü, perçinlendiği günlerdir. Dolayısıyla bizler hepimiz bu bayramı fırsat bilerek, eskilerin tabiriyle kalplerimizi yakınlaştırmak, daha da amiyane tabirle kalplerimize cila çekmek için güzel bir fırsat. Biz bu bayram sevincini yaşıyoruz, şükrediyoruz. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, dünyanın her neresinde olursa olsun zulme uğrayan, sıkıntıda olan, darda olan kardeşlerimize dua diyoruz. Ya Rabbi bu Ramazan Bayramına hürmeten bu kardeşlerimizi felaha, kurtuluşa eriştir" şeklinde konuştu.



SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN BAYRAM MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Rabb'im bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturdu. Mübarek ramazan ayı gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza esenlik getirdi. Her iftarda kardeşliğimizi pekiştirdi. Aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Gülmenin ötesine geçtiğimiz, başkalarının da yüzünü gülümsettiğimiz bir bayram temennisiyle."

https://x.com/drmemisoglu/status/1906186006040125947?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1906186006040125947%7Ctwgr%5Eec1a4126fda0c0cef8c46f1afac3265243773447%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.haberturk.com%2Fsiyasilerden-bayram-mesaji-guncel-haberler-3778257

BAKAN GÖKTAŞ'TAN BAYRAM MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bayramların, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlar olduğunu belirtti.

https://x.com/MahinurOzdemir/status/1906077927906988429

Bakan Göktaş mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca sabrı, kanaati ve kardeşliği hep birlikte yaşadık. Şimdi ise bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti. Aile Yılı'nda ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Bakan Göktaş paylaşımında, bakanlık tarafından hazırlanan bayram klibine yer verdi.