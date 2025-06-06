Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Siyasilerden bayram mesajı!

Siyasiler, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Siyasilerden bayram mesajı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 10:39

Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere, bütün vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Gazze ve Filistin'deki Müslümanların bayramını da kutlayan Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TRAFİK KURALLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz."

"KARDEŞLİK DUYGULARIMIZI DAHA DA ARTIRACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Tunç'tan Kurban Bayramı mesajı:

Tunç, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların paylaşma, yardımlaşma ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar."

"BAYRAMLAR KARDEŞLİK İKLİMİNİN GÜÇLENDİĞİ ORTAMLAR"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı

Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bu Kurban Bayramı'nın farklı bir ruh haliyle yaşandığını belirten Tekin, "Terörsüz Türkiye" adı ile başlatılan sürecin, kardeşlik ikliminin yeniden inşa edildiği bir süreç olduğunu söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm de son bulacak. Barış ve huzur içinde tüm dünyada ve ülkemizde nice bayramlar yaşayacağız. Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar."

"KOMŞUMUZU GÖZETMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMAMAK..."

MİT Başkanı Kalın'dan Kurban Bayramı mesajı:

Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

"EN GÜÇLÜ MANEVİ ZAMANLARINDAN BİRİ"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya 'Amin' demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz.

Bayram sevincimize Filistin'de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Tüm insanlığa selamet, ülkemize refah, bölgemize huzur, özellikle de mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesaisi! MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı! Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.