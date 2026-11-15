Siyasilerden, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü mesajları

Siyasiler sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. dönümünü kutluyor.

"FİLİSTİN DAVASINI KARARLILIKLA SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde haklı olan Filistin halkının onurlu direnişini selamlıyoruz. İşgale ve zulme karşı, Filistin davasını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğiz."

https://x.com/omerrcelik/status/2121873923654488345

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi: “Bizim millet olarak tarihi sorumluluğumuz var. Herkes Filistin'e sırtını dönebilir. Ama biz asla dönmeyeceğiz.” Başkenti Kudüs olan Filistin’in Bağımsızlık Günü’nün 38. yıl dönümünü kutluyor; özgürlük, barış ve adalet mücadelesinde Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FİLİSTİN MESAJI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Açıklamada, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması vazgeçilmez gayemizdir" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/TC_Disisleri/status/2121849427644023060