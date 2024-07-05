Siyasilerden UEFA'nın skandal Merih Demiral kararına peş peşe tepkiler

05 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:33

UEFA, Avusturya-Türkiye maçında attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi.

TFF, karara itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a başvuracağını bildirirken, siyasilerden peş peşe tepki geldi.

AK PARTİ'DEN MERİH DEMİRAL TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen maç cezasına ilişkin, "UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" dedi.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" ifadelerine yer verdi.

CEVDET YILMAZ: KARAR KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maçlık men cezası kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA’nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir" ifadelerini kullandı.

SPOR BAKANI BAK: HAKSIZ VE YANLI KARARI KINIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemize ve millî futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukukî yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.



Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'nın, hukukî hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve millî futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukukî yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir" ifadelerine yer verdi.

TİCARET BAKANI BOLAT: ADALET DUYGULARINI ZEDELEYEN BİR KARAR OLMUŞTUR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral’a, tam da hayati bir çeyrek final maçımızın arifesinde verilen 2 maç men cezası kararı, haksız, yasal dayanağı olmayan, adalet duygularını zedeleyen bir karar olmuştur.

Bu kararın, adil ve tarafsız bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesini ve savunma dosyasının titizlikle incelenmesini milletçe talep ediyoruz. Futbolun coşkusu, heyecanı, birleştiriciliği, evrenselliği, haksız ve adil olmayan kararlarla gölgelenmemelidir." ifadelerini kullandı.