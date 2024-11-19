Şizofreni hastasının gözü döndü bıçakla ailesine saldırdı: Annesinin durumu ağır

19 Kasım 2024 19:49 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 19:52

Kırıkkale'de şizofreni hastası bir kişi annesine ve eniştesine saldırdı. Mutfaktan aldığı bıçak darbelerini indiren şahıs annesini ağır yaraladı, eniştesini öldürdü.

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Kırıkkale​'de Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde yaşayan şizofreni​ hastası olduğu söylenen 36 yaşındaki C.T eniştesi ve annesiyle tartışma sırasında bıçakla saldırdı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda annesi Döndü T. (56) ve eniştesi Mehmet Topak (48) ile yaşadığı arbedede C.T., mutfaktan aldığı bıçakla eniştesi Mehmet Topak'ı boğazından ve sırtından; annesini karnından ve kafasından bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen Mehmet Topak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Döndü T. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasından ve karnından bıçaklanan kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olayın ardından eniştesine ait araçla kaçan şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Topak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.