Skandal paylaşıma inceleme! Tüfekle poz veren öğretmen infiale neden olmuştu

Ankara'daki bir lisede müdür yardımcısı olan Hüseyin Çankaya eline aldığı tüfek ile okulun birçok alanında poz verdi. Konuyla ilgili X hesabından bir kullanıcının paylaşım yapması üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya el atarak, müdür yardımcısıyla ilgili inceleme başlattı.

Ankara Çankaya'da bulunan Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çankaya'nın elinde tüfek ile okul içerisinde verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17.04.2025 tarihinde @boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.