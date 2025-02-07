Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Tarih
12:18
Soba faciası! Anne ve 4 çocuğu zehirlendi
Tarih
12:01
Tayvan ve Çin arasında balon gerginliği: Ada çevresinde 6 adet tespit edildi
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Aksaray'da soba faciası! Anne ve 4 çocuğu zehirlendi

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı, anne ve 4 çocuğunu zehirledi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aksaray'da soba faciası! Anne ve 4 çocuğu zehirlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 12:21

Kış mevsimiyle birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları artış gösterdi. Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı faciaya yol açtı. Anne ve 4 çocuğu zehirlendi.

ANNE VE ÇOCUKLARI BAYGIN BULUNDU

Olay, Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne D.K. (38) ile çocukları R.D.K. (16), B.K. (13), İ.N.K. (8) ve F.E.K.'den (2) haber alamayan yakınları eve geldi. Evde anne ve çocuklarını baygın halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı anne ve çocukları, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÇOCUKLARIN DURUMU CİDDİ

Burada tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenirken, sağlık durumları ciddi olan 4 çocuk Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte içki kabusu sürüyor! İstanbul'dan sonra Ankara'yı da vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
Son dakika | Sıla bebek davasında karar: Cezalar belli oldu
İconİLİŞKİLİ HABER
Tayvan ve Çin arasında balon gerginliği: Ada çevresinde 6 adet tespit edildi
Tayvan ve Çin arasında balon gerginliği: Ada çevresinde 6 adet tespit edildi
Fenerbahçe UEFA isim listesi belli oldu! Talisca, Diego Carlos, Skriniar eklendi mi?
Fenerbahçe UEFA isim listesi belli oldu! Talisca, Diego Carlos, Skriniar eklendi mi?
Kahtalı Mıçe hastane odasından paylaştı! Sevenlerinden dua istedi
Kahtalı Mıçe hastane odasından paylaştı! Sevenlerinden dua istedi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Meteoroloji 4 şehre sarı kodlu uyarı verdi: Yarın sabahtan itibaren başlıyor
Meteoroloji 4 şehre sarı kodlu uyarı verdi: Yarın sabahtan itibaren başlıyor
2
Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı
Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
4
Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: 'İnemiyoruz, yardım edin'
Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: 'İnemiyoruz, yardım edin'
5
Piyasa değeri tam 11 milyon TL! 25 ton ele geçirildi
Piyasa değeri tam 11 milyon TL! 25 ton ele geçirildi
Haber
07 Şubat 2025
Tayvan ve Çin arasında balon gerginliği: Ada çevresinde 6 adet tespit edildi
Haber
07 Şubat 2025
Fenerbahçe UEFA isim listesi belli oldu! Talisca, Diego Carlos, Skriniar eklendi mi?
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih12:01
Tayvan ve Çin arasında balon gerginliği: Ada çevresinde 6 adet tespit edildi
Tarih11:58
Fenerbahçe UEFA isim listesi belli oldu! Talisca, Diego Carlos, Skriniar eklendi mi?
Tarih11:57
Kahtalı Mıçe hastane odasından paylaştı! Sevenlerinden dua istedi
Tarih11:57
Kenan Yıldız için resmen 80 milyon Euro! Dünyaca ünlü menajer devrede
Tarih11:55
Gazze’de 870 aile için çadır kentler kuruldu! İHH'dan Filistin'e yardım eli
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.