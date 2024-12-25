Sofascore’a erişim yasağı getirildi

25 Aralık 2024 04:54 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 05:05

Spor içerikleri paylaşılan Sofascore’a erişim engeli getirildi. BTK’dan açıklama yapılmazken, bahis reklamları nedeniyle engelin getirildiği düşünülüyor.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakim karşısında! İstenen ceza belli oldu

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakim karşısında! İstenen ceza belli oldu

Futbol başta olmak üzere spor içerikleri paylaşımları yapan Sofascore’a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli​ getirildi. BTK’dan erişim engeli hakkında henüz açıklama yapılmadı.

“Sofascore.com” adresine ulaşmaya çalışıldığı zaman ise kullanıcılar BTK​ tarafından erişim engeli getirildiğini ve “Uyarı! Yasadışı bahis​ terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur” metni ve yasadışı bahis ve kumar hakkında kanunlar ile karşılaşıyor.

Erişim engelinin Sofascore tarafından yayımlanan bahis reklamları nedeniyle getirildiği düşünülüyor.