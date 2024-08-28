Şoför otobüsten aşağı itip darp etti! "20 yıl da senin için yatarım" dedi

28 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:17

Ankara Pursaklar-Ulus otobüsünde isminin Hamit Mutlu olduğu öğrenilen bir kişi otobüs şoförü tarafından araçtan atıldı ve darp edildi. Yoldaki güvenlik kamerasında darp anları anbean kaydedildi. Mutlu olayın nasıl yaşandığını anlattı.

Beyin rahatsızlığı sebebiyle ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen Mutlu 438 numaralı Pursaklar-Ulus hattındaki otobüse bindiğini söyledi. Yaşlı bir kişinin durak düğmesine yanlış basması sonrası şoförün hakaretler savurduğunu söyleyen Mutlu, saygılı olması için şoförü uyardıktan sonra hakarete uğradığını anlattı. Şoförün daha sonra üzerine yürüdüğünü ve otobüsten aşağıya attığını anlattı. Mutlu şoförün kendisine , “20 yıl cezaevinde yattım, 20 yılda senin için yatarım” dediğini belirtti.