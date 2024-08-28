Şoför otobüsten aşağı itip darp etti! "20 yıl da senin için yatarım" dedi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:17
Ankara'da otobüs şoförü hasta bir adamı darp etti, araçtan aşağı attı. Yaşlı adamın hakkını savunmak isteyen adam bir anda şoförün tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Ankara Pursaklar-Ulus otobüsünde isminin Hamit Mutlu olduğu öğrenilen bir kişi otobüs şoförü tarafından araçtan atıldı ve darp edildi. Yoldaki güvenlik kamerasında darp anları anbean kaydedildi. Mutlu olayın nasıl yaşandığını anlattı.
Beyin rahatsızlığı sebebiyle ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen Mutlu 438 numaralı Pursaklar-Ulus hattındaki otobüse bindiğini söyledi. Yaşlı bir kişinin durak düğmesine yanlış basması sonrası şoförün hakaretler savurduğunu söyleyen Mutlu, saygılı olması için şoförü uyardıktan sonra hakarete uğradığını anlattı. Şoförün daha sonra üzerine yürüdüğünü ve otobüsten aşağıya attığını anlattı. Mutlu şoförün kendisine , “20 yıl cezaevinde yattım, 20 yılda senin için yatarım” dediğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı