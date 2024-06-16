Sokak aralarında hijyenden uzak kurban kesimi! Her yıl aynı manzara

16 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 10:50

Kurbanlık değil 19 yıl hapis cezası olan suçlu kovalandı! Adana'da şaşkına çeviren olay yaşandı

Kurbanlık değil 19 yıl hapis cezası olan suçlu kovalandı! Adana'da şaşkına çeviren olay yaşandı

İstanbul'da kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiğine dair uyarılara rağmen kaçak kesimler devam ediyor.

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Maltepe’de bazı kişiler, sokak araları, yol kenarlarında hijyenden yoksun kesim yaptı. Maltepe Belediyesinin mahalle aralarında yapılan kaçak kurban kesimlerine denetim yapmaması dikkat çekti.