Sokak aralarında hijyenden uzak kurban kesimi! Her yıl aynı manzara
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 10:50
İstanbul Maltepe’de çok sayıda kişi kesim alanları dışında boş arsalarda, yol kenarlarında kurban kesti.
İstanbul'da kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiğine dair uyarılara rağmen kaçak kesimler devam ediyor.
YİNE AYNI MANZARA
Maltepe’de bazı kişiler, sokak araları, yol kenarlarında hijyenden yoksun kesim yaptı. Maltepe Belediyesinin mahalle aralarında yapılan kaçak kurban kesimlerine denetim yapmaması dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı