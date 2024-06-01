Sokak kavgası ile gündem olan Kaan Kazgan saldırıya uğradı! 

01 Haziran 2024 00:18 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 00:37

Savaş Cebeci ile kavga eden Kaan Kazgan'dan özür: Örnek olmamız lazımdı

Savaş Cebeci ile kavga eden Kaan Kazgan'dan özür: Örnek olmamız lazımdı

Sosyal medyada fenomeni ve fitness yayıncısı Savaş Cebeci ile Tuzla'da bir arsada sokak kavgasına tutuşan ve rakibini kanlar içinde bırakan Profesyonel MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı.

Boks müsabakasını izlemek için seyirciler arasında bulunan Kazgan, oturduğu esnada, daha önce kozlarını ringte paylaştığı 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa tarafından saldırıya uğradı.

DEFALARCA YUMRUK SALLADI

Kazgan'a arkadan yaklaşan Çarbuğa, defalarca yumruk salladı. Spor müsabakasındaki görevliler ve çevredekiler duruma müdahale etti. Çarbuğa daha sonra kendisini ayıran şahıslara da tekme ve yumruk sallamaya çalıştı.

Kavganın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, korku dolu anlar anbena kaydedildi.