Sokak kavgası ile gündem olan Kaan Kazgan saldırıya uğradı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 00:18 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 00:37
Son dakika haberi... Daha önce meydan okuma ile sosyal medya fenomen Savaş Cebeci'yle kavga eden MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir spor müsabakasında saldırıya uğradı.
Sosyal medyada fenomeni ve fitness yayıncısı Savaş Cebeci ile Tuzla'da bir arsada sokak kavgasına tutuşan ve rakibini kanlar içinde bırakan Profesyonel MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı.
Boks müsabakasını izlemek için seyirciler arasında bulunan Kazgan, oturduğu esnada, daha önce kozlarını ringte paylaştığı 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa tarafından saldırıya uğradı.
DEFALARCA YUMRUK SALLADI
Kazgan'a arkadan yaklaşan Çarbuğa, defalarca yumruk salladı. Spor müsabakasındaki görevliler ve çevredekiler duruma müdahale etti. Çarbuğa daha sonra kendisini ayıran şahıslara da tekme ve yumruk sallamaya çalıştı.
Kavganın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, korku dolu anlar anbena kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber