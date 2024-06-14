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Sokak köpeğine kürekle acımasızca saldırdı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 00:47 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 00:51

Artvin'de sokak köpeğine bir kişinin köpekle saldırdığı görüntüler sonrası hayvanseverler toplanarak protesto düzenledi.

Artvin Borçka'da sokak köpeğine kürekle saldırı görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı. 

Aydınlar Mahallesi'nde Pazartesi günü meydana gelen olayda M.Ş. isimli şahıs, sokakta bulunan köpeğe acımasızca kürekle vurarak şiddet uyguladı.

Köpeğin şiddete maruz kaldığı anlar, çevrede bulunan kamera kayıtlarına yansıdı. Sokak köpeğine yapılan şiddetin ardından hayvanseverler ve Borçka halkı tepki gösterdi.

Sokak köpeğine kürekle acımasızca saldırdı! - 1. Resim

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Hayvanseverler yaptıkları açıklamada, hayvanların yaşama hakkı olduğunu ve işkence edilemeyeceğini belirttiler.
Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran vatandaş için suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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