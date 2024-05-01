Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardılar!

01 May 2024 18:10 - Güncelleme : 01 May 2024 18:13

Aydın’ın Didim ilçesinde sahilde gezen küçük çocuğa köpek saldırırken, çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Türkiye’nin birçok yerinde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları gündemdeki yerini korurken, bir saldırı görüntüsü de Didim’den geldi. Didim’in Akbük Mahallesi’nde koşu yolu olarak düzenlenen yolda yürüyen küçük yaştaki çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.

ÇEVREDİLER YARDIMINA YETİŞTİ!

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen çocuğun köpeğe yaklaşması, köpeğin çocuğa saldırması ve çevredeki vatandaşların çocuğu kurtarması yer alıyor.