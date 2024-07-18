Sokak köpeklerinin saldırısı sonrası kızını kaybeden acılı baba ilk kez konuştu: CHP'li vekiller yanımızda durmadı

18 Temmuz 2024 18:12 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 18:16

Türkiye-İran sınırındaki diri fay hattı alanı kazıldı! Van'da yeni bir deprem riski var mı?

Türkiye-İran sınırındaki diri fay hattı alanı kazıldı! Van'da yeni bir deprem riski var mı?

Antalya’da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak 9 yaşında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın babası Murat Pınar, TGRT Haber TV’nin YouTube kanalına konuk olarak, TBMM’de yaşanan tartışmaların detaylarını ve AK Parti Grubunun komisyona sunduğu yasa tasarısını değerlendirdi.

Türkiye'de uzun süredir gündem olan sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı TBMM'de görüşülmeye başlandı. Yapılan toplantılara, çocukları sokak hayvanları sebebiyle hayatını kaybetmiş vatandaşlar da katıldı.

Komisyon sürecinde Muhalefet parti milletvekillerinin, mağdur anne ve babaların üstüne yürüyüp bağırmaları sosyal medyada uzun süre gündem konusu oldu.

Sokak köpeklerinin kendisini kovalaması sonucunda, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar da toplantılara katılanlar arasındaydı.

"CHP'Lİ VEKİLLER YANIMIZDA DURMADI"

Yaşanan üzücü olayları TGRT Haber TV'nin YouTube kanalında İçerik Editörü Tuğçenur Batan'a konuk olarak değerlendiren Pınar, tüm detaylarıyla yaşadıklarını anlattı.

Pınar, "DEM ve TİP vekillerini anlıyoruz ancak Atatürk tarafından kurulan ve ismini Halk'tan alan CHP'li vekillerin eşime saldırıp şov yapmayın demesini anlamıyoruz. Acımızın yanında bizim yanımızda durmadılar" dedi. CHP'li vekilleri kınadığını belirten Pınar, bununla beraber ünlü isimlere de sert tepki gösterdi. Evladını kaybeden acılı baba, yasa sürecini engellemeye çalışanları da ayrıca eleştirdi. Çocukların ölümlerine dikkat çeken acılı baba, bir an önce herkesin bilinçlenerek bu konu da hareket edilmesini tavsiye etti. Pınar'ın konuşmaları Youtube kanalında yer aldı.