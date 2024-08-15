Sokak ortasında çocuğa şiddet! Kamerada

15 Ağustos 2024 06:52 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 06:53

İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Ümraniye, sokak ortasında bir annenin çocuğuna uyguladığı şiddetin adresi olu

HEDEFİNDE SADECE ERKEKLER VAR

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerindeki kaldırımda bir kadın şahıs, yanında bulunan iki çocuktan erkek çocuğa önce bağırdı, ardından kulağını çekiştirdi.

Yaşanan şiddet görüntüsünü o esneda bölgde seyir halindeki bir sürücü anbean kaybetti. Çekilen görüntülerde kadının, iki çocuğa bağırdığı ve ardından da erkek çocuğa vurup kulağını çektiği anlar yer alıyor.