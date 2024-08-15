Sokak ortasında çocuğa şiddet! Kamerada
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 06:52 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 06:53
Ümraniye'de bir kadın, sokak ortasında yanındaki erkek çocuğu darbetti. Yanındaki diğer çocuğu psikolojik şiddete maruz bırakan kadının kontrolsüz tavrı kameraya yansıdı.
İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Ümraniye, sokak ortasında bir annenin çocuğuna uyguladığı şiddetin adresi olu
HEDEFİNDE SADECE ERKEKLER VAR
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerindeki kaldırımda bir kadın şahıs, yanında bulunan iki çocuktan erkek çocuğa önce bağırdı, ardından kulağını çekiştirdi.
Yaşanan şiddet görüntüsünü o esneda bölgde seyir halindeki bir sürücü anbean kaybetti. Çekilen görüntülerde kadının, iki çocuğa bağırdığı ve ardından da erkek çocuğa vurup kulağını çektiği anlar yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı