Sokak ortasında darp gündem olmuştu! Kadına defalarca saldıran şahıs serbest bırakıldı

18 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:06

Manisa'da çay ocağı önünde defalarca 19 yaşındaki Sude Naz Atak’a şiddet uygulayan 37 yaşındaki Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşmanın sonrası gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak’ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan karara ilişkin üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye genelinde kadına şiddet​ olayları devam ederken dava sonrası verilen kararlar tartışılıyor. Manisa’nın Akhisar​ ilçesinde 16 Ağustos tarihinde meydana gelen kadına darp olayında yeni gelişme yaşandı. 37 yaşındaki Yılmaz Akman 19 yaşındaki Sude Naz Atak’ı kaçmaya çalışırken çay ocağı önünde defalarca şiddet uygulamıştı. Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ DURUŞMA OLDU

Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz’ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman’ın gelerek Sude Naz’ı darp ettiğini söyledi.

Yılmaz Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman olayın yaşandığı gün Sude Naz’ın Yılmaz Akman’ın köyüne gitmek istememesi sebebiyle arabada tartışmaya başladıklarını. Daha sonra Sude Naz’ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman’ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini söyledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BIRAKILDI

İşlediği suçu kabul eden Yılmaz Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman’a hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak’ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve S.N.A.'nın şu an bir can güvenliği yok. Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz." dedi.

Eraslan dava sonucunun istinafa taşıyacaklarını söyledi.