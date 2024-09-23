Sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadına kurşun yağdırdı: Ablasını kanlar içinde gören kardeş dondu kaldı

23 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:47

İstanbul Ataşehir'de yabancı uyruklu şahıs, yolda yürüyen kadına kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli de silahı bir aracın altına atarak kaçtı.

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İstanbul​'un Ataşehir​ İlçesi, Atatürk Mahallesinde yabancı uyruklu bir şahıs, eşi olduğu iddia edilen kadına sokak ortasında kurşun​ yağdırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın​ kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından şüpheli elindeki silahı aracın altına fırlatarak kaçtı.

Kadının erkek kardeşi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Vurulan kadının erkek kardeşi elleri kan içerisinde olay yerinde ağladı. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde emniyet şeridiyle önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise aracın altına atılan silahı inceledi. Kadının erkek kardeşi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Ayrıca, yabancı uyruklu şüpheli şahsın kadını vurup olay yerinden kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek izini kaybettirmek istediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.