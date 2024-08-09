Sokak ortasında kız kavgası! O anlar kamerada...

09 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:52

Kız arkadaşının yanında 6 kişiden dayak yedi

Kız arkadaşının yanında 6 kişiden dayak yedi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşları ile birlikte Çamlık mevkiine giden E.A., kız arkadaşları tarafından darp edildi. Çevredekiler olaya engel olmaya çalışırken, kızların kavgası çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

SAÇINI BAŞINI YOLDU

Kameraya yansıyan görüntülerde iddiaya göre kız arkadaşları E.A.'nın saçını başını yoldu.

İddiaya göre darp edilen ve tehdit edilen liseli kız E.A. ve ailesinin karakola giderek şikayetçi olacakları öğrenildi.