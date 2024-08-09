Sokak ortasında kız kavgası! O anlar kamerada...
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:52
Tekirdağ'da bir lise öğrencisi, sokak ortasında arkadaşları tarafından darp edildi. Kızların kavgası cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşları ile birlikte Çamlık mevkiine giden E.A., kız arkadaşları tarafından darp edildi. Çevredekiler olaya engel olmaya çalışırken, kızların kavgası çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.
SAÇINI BAŞINI YOLDU
Kameraya yansıyan görüntülerde iddiaya göre kız arkadaşları E.A.'nın saçını başını yoldu.
İddiaya göre darp edilen ve tehdit edilen liseli kız E.A. ve ailesinin karakola giderek şikayetçi olacakları öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı