Sokak ortasında kurşun yağdırdı! 'Pes' dedirten savunma

19 Ekim 2024 10:50 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:52

Şaşkına çeviren olay Adana'da meydana geldi. Sokak ortasında kurşunlanan gencin iki kızın kavgasını ayırmak istediği sırada kızlardan birisinin dayısı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Genci vuran şüphelinin ifadesinde, “Havaya ateş etmiştim, nasıl olduğun anlamadım çocuk vuruldu” dediği öne sürüldü.

Adana​'da meydana gelen şaşkına çeviren olayda G.Ç. ve Z.B. isimli iki kız henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Kızların tartışması bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. 21 yaşındaki Mehmet Emin C. kavga​ eden kızları ayırmak istedi.

DAYI DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Bu sırada G.Ç.'nin dayısı 36 yaşındaki Ömer S. 'de kavgaya dahil oldu. Ömer S., kavgayı ayırmak istediği öne sürülen Mehmet Emin C.'ye tabanca​ ile ateş açarak ayağından vurdu. Olay anı anbean görüntülendi.

"HAVAYA ATEŞ ETTİM""

Olaydan kısa süre sonra şüpheli Ömer S., polis tarafından bölgeye yakın bir yerde kıskıvrak yakalandı. Polis merkezinde ifadesi alınan Ömer S.,'nin “Havaya ateş etmiştim. Nasıl olduğunu anlamadım çocuk vuruldu” dediği öne sürüldü.

işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise “Pişmanım” dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.