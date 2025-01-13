Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini vurdu

Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini vurdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ocak 2025 02:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 01:47

Uşak’ta sokak ortasında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir şahıs, eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu. Kendini eve kilitleyen şahıs, gözaltına alındı.

Uşak​'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde koca dehşeti meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. sokakta eşi İ.T. (35) ile kayınbiraderi A.T.’yi (55) pompalı tüfekle yaralayarak kendini eve kilitledi. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendini eve kilitleyen B.T., ekiplerin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı.

Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini vurdu - 1. Resim

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.T. hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, zanlının eşi İ.T’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
uşak

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...