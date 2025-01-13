Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini vurdu

13 Ocak 2025 02:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 01:47

Uşak’ta sokak ortasında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir şahıs, eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu. Kendini eve kilitleyen şahıs, gözaltına alındı.

Uşak​'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde koca dehşeti meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. sokakta eşi İ.T. (35) ile kayınbiraderi A.T.’yi (55) pompalı tüfekle yaralayarak kendini eve kilitledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendini eve kilitleyen B.T., ekiplerin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı.

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.T. hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, zanlının eşi İ.T’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.