Sokak ortasında silahlı kavga: Dehşet anları kamerada!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ekim 2024 02:51 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 02:56
Adana’da iki grup arasından çıkan kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin tabanca ile vurulma anı anbean görüntülendi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde silahlı kavga meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi ayağından tabanca ile vuruldu.
Yaralanan kişinin vurulma anı çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olaydan kısa süre sonra silahı kullanan kişiyi yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı