Sokak ortasında silahlı kavga: Dehşet anları kamerada!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Ekim 2024 02:51 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 02:56

Adana’da iki grup arasından çıkan kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin tabanca ile vurulma anı anbean görüntülendi.