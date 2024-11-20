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Sokak ortasından kan donduran kadın cinayeti! Korkunç anlar kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:21

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerine gittiği sırada 3 aylık sevgilisi tarafından korkunç şekilde katledildi. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

Cumhuriyet Mahallesi​ Bahçıvan Sokak üzerinde yaşanan cinayet​ kan dondurdu. 32 yaşındaki Şelale Mırzalı, işe gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı hemen hastaneye kaldırıldı. Kanlar içinde kalan genç kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

CİNAYET ANI KAMERADA 

Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen Sakarya​ Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak ortasında işlenen kadın cinayetin faili A.A.’yı (45) olayda kullandığı tabanca ile birlikte Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı.Sokak ortasından kan donduran kadın cinayeti! Korkunç anlar kamerada - 1. Resim

3 AYLIK SEVGİLİSİNİ KATLETTİ 

Öte yandan, bir çocuk annesi olan Şelale Mırzalı’nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı ve 3 aydır da A.A. ile sevgili olduğu öğrenildi. Yakalanan ve evli olduğu öğrenilen A.A.’nın ilk ifadesinde, son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Sokak ortasından kan donduran kadın cinayeti! Korkunç anlar kamerada - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
cinayetsakaryacumhuriyet mahallesi

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