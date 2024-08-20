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Sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı! Dilruba K. için yeni karar

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Sözcü
20 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:55
Sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı! Dilruba K. için yeni karar

Sokak röportajındaki sözleri üzerine tutuklanan Dilruba K. hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi. Fakat Dilruba K. halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunda tutuklu kalmaya devam edecek.

Verdiği bir sokak röportajı yüzünden tutuklanan Dilruba K.'nın avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi.

Ancak Dilruba K. hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz ise reddedildi.

Dilruba K.'nın tutukluluğu sürecek.

 

Kaynak: Sözcü
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