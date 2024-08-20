Sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı! Dilruba K. için yeni karar

20 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:55

Verdiği bir sokak röportajı yüzünden tutuklanan Dilruba K.'nın avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi.

Ancak Dilruba K. hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz ise reddedildi.



Dilruba K.'nın tutukluluğu sürecek.