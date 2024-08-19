Sokaklarda yaşayan Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses'in yüzü güldü! Ünlü isimden yardım eli

19 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:13

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Recep Bülbülses, maddi imkansızlıklar yüzünden sokaklarda yaşamaya başladı. Elinde valiziyle bulduğu yerde uyuyan oyuncu, oldukça zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık'ın kendisine yardım ettiğini söyleyen Bülbülses, sevenlerinden yardım istedi. Ünlü müzik yapımcısı Polat Yağcı, İhlas Haber Ajansı'nın bu haberini görmesiyle Recep Bülbülses'in yardım çağrısına cevap verdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yapımcı Yağcı, ünlü oyuncu Bülbülses'e tekerlekli akülü sandalye yardımında bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Bülbülses şimdi de ev ve maddi yardım istediğini söyledi. Recep Bülbülses, “Bir ses getirdiniz. Değerli Polat Yağcı arabayı aldı bana sağ olsun. Bir şeyim yok, onun için rica ediyorum halkımdan. Vallahi ses getirdi, helal olsun İhlas Haber Ajansı'na. Rahat rahat gezeceğim ama maddi sıkıntımız var yine. Bir de maddi sıkıntımızı inşallah hallederiz olay biter. Çünkü sermayem olması lazım, bir şeyler satmam lazım. Çok mutluyum çok” dedi.