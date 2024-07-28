Sokakta 3 kişiyi bıçakladı! Polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi: O anlar kamerada

28 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:51

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı. Bıçaklı saldırgan U.Y.'nın korkutan hareketlerinden sonra vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine varan polis ekipleri, U.Y.'yi sakinleştirmeye çalışırken, saldırgan polisin tüm uyarılarına rağmen saldırgan tavırlarını sürdürdü ve bu kez polis memurlarına yöneldi.

SALDIRGANIN VURULMA ANI KAMERADA

Polis memurları, saldırganı durdurmak için önce havaya ateş açtı ancak bu da U.Y.'yi durdurmaya yetmedi. Saldırının şiddetlenmesi üzerine, polisler U.Y.'yi sağ kalçasından vurarak etkisiz hale getirdi. Vurulma anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralanan saldırgan, acil müdahale için hızla hastaneye kaldırıldı. Gözetim altında tedavi gören U.Y. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasın ardından mahkemeye sevk edilecek.