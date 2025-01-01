Sokakta yaşayan adam herkesin yüreğini sızlatmıştı! Ortaya çıkan gerçekler şoke etti

01 Ocak 2025 10:09 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:27

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokakta yaşadığı düşünülen 65 yaşındaki Hamdi Vural ile ilgili ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Vural evlerinin olduğu, birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. Evine ise çok fazla çöp doldurduğu için giremediği öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç​ ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın hayat hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Her görenin büyük üzüntü yaşadığı Vural'ın aslında 2 dairesi olduğu ve bunlardan birinden kira aldığı ortaya çıktı. Kendi yaşadığı bir evinin de bulunduğu fakat içine çok fazla çöp doldurduğu için giremediği öğrenildi.

Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.

EVİ 13 KİŞİ TEMİZLEYEBİLDİ

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında, Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı. Çöp yığınlarının oluşturduğu yoğun kokudan etkilenerek maskelerle çalışmak zorunda kalan ekibe muhtar Altıparmak ayran ikram etti. Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.