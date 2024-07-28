Sokaktaki gencin üzerine 500 litrelik su deposu düştü! Olay anı kamerada
Mersin'de apartman önünde sohbet eden gencin üzerine 500 litrelik su tankı düştü. Genç adam olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın önünde arkadaşlarıyla sohbet eden genç neye uğradığını şaşırdı. Aracın yanında duran 19 yaşındaki Alparslan Öztürk'ün üzerine 5. katın çatısından sökülerek halatla indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin 500 litrelik su deposu düştü.
Su deposunun korkuluğa çarparak şiddetini yitirmesi ile olayı sıyrıklarla atlatan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bölge esnafından İbrahim Güver, iki genç cadde üzerinde sohbet ederken, çatıdan sökülen su tankının apartmandan indirilirken ipin kopması sonucu birinin üzerine düştüğünü söyledi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan 25 Temmuz tarihinde meydana gelen olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Alparslan Öztürk'ün cadde üzerinde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada apartmanın çatısından su tankının üzerine düştü anlar yer aldı.