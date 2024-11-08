Şoke eden anlar! Kamyonun altında kalan motosikletli yürüyerek çıktı

08 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:34

Hatay'da seyir halde ilerleyen hafriyat kamyonu, kör noktada kalan motosikletliyi altına aldı. Metrelerce sürüklenen motosikletli aracın altından yürüyerek çıktı. Şaşkına çeviren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşanan olayda yürekler ağza getirdi. Cadde üzerinde ilerleyen motosikletli, kamyonun kör noktasına gelince felaket yaşandı. Kamyonun altında kalan sürücü, metrelerce sürüklendi. Aracın altında kalan motosikletli kamyonun altından yürüyerek çıktı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TEKERLEKLERE GELMEMESİ BÜYÜK ŞANSTI"

Kazayı gören vatandaş Taha Yeşil, “Kaza her zamanki bilinçsizlikten oluyor. Motosiklet giderken kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsüne hiçbir şey olmadı. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu cadde her gün bir trafik kazası oluyor. Hafriyat kamyonu motosikleti metrelerce sürükledi. Kazayı gördüğümüzde hemen koştuk ve 112'yi aradık. Motosiklet sürücüsünde hiçbir şey yoktu. Motosiklet sürücüsü kamyonun altındaki dingilin arasında sıkışmıştı. Tekerleklere gelmemesi büyük şanstı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü” ifadelerini kullandı.