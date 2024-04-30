Şoke eden anlar: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

30 Nisan 2024 15:13 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:36

Karabaş Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 2 kişi, yolda yürüyen vatandaşları önce korkuttu, sonra da küfürler savurarak saldırdı.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.