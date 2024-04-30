30 Nisan 2024 15:13 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:36
Şoke eden anlar: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. 2 kişi yolda yürüyen gençleri önce korkuttu, sonra saldırdı. Şoke eden anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karabaş Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 2 kişi, yolda yürüyen vatandaşları önce korkuttu, sonra da küfürler savurarak saldırdı.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı