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Şoke eden görüntüler! Kiracısını koltuk değneği ile darbetti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:31
Şoke eden görüntüler! Kiracısını koltuk değneği ile darbetti

Isparta'da kiracı ve iş yeri sahibi arasında çıkan kavga şaşkına çeviren görüntüler kaydedildi. Alacak-verecek mevzusu yüzünden yaşanan gerginlikte iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısını darp etti.

Pirimehmet Mahallesi'nde iş yeri sahibi N.T. ile kiracısı F.A. arasında alacak-verecek mevzusu yüzünden tartışma çıktı. İş yeri sahibi N.T. dükkanı boşaltması halinde kiracısının tüm borçlarını sileceğini söyledi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi kiracısına saldırdı. 

Şoke eden görüntüler! Kiracısını koltuk değneği ile darbetti - 1. Resim

KOLTUK DEĞNEĞİ İLE KİRACISINI DÖVDÜ

Ancak kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti. Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu. Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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