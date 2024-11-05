Şoke eden kaza kamerada! Yaşlı adam fren yapan otobüsten böyle düştü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:06

Kayseri'de korkunç bir kaza meydana geldi. 74 yaşındaki Şükrü Özcan, ayakta olduğu sırada halk otobüsünün ani fren yapması sonucu açık olan ön kapıdan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan düşen yaşlı adam, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özcan gözyaşları içinde defnedilirken, halk otobüsü şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Melikgazi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evine gitmek için halk otobüsüne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü. YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçiren yaşlı adam tedavi altına alındı. Özcan, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şükrü Özcan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve merhumun yakınları katıldı. ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI Öte yandan; halk otobüsü şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İlgili Haberler Kırıkkale’de feci ambulans kazası: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Refüje çarpıp karşı şeride uçtu Korkunç kaza kamerada! Kaza yapıp kaçan sürücü 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı