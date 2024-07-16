Söke Milas Karayolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:34
Aydın'da Söke Milas Karayolu’nda seyreden bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otobüs yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Feci kaza öğle saatlerinde Söke Yenidoğan mahallesinde meydana geldi.
Milas-İstikametinden Söke İstikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda yaralı olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı