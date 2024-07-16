Söke Milas Karayolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

16 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:34

Feci kaza öğle saatlerinde Söke Yenidoğan mahallesinde meydana geldi.

Milas-İstikametinden Söke İstikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda yaralı olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.