Kağıt fabrikası 5 gündür yanıyor! Dehşete düşüren görüntüler

16 Temmuz 2024 08:35 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 08:39

Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşama doğru başlayan yangında 5. güne girildi.

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği yangında fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yanarken yangının bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için de yoğun çalışma yapılıyor.

23 İLDEN EKİP GELDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri başta olmak üzere 23 ayrı ilden bölgeye gelen söndürme ekiplerinin 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15’ten bu yana sürdürdüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

YANARDAĞ PATLAMASI GİBİ

Fabrikanın yaklaşık 240 bin metrekareye ulaşan depolama alanındaki binlerce ton atık kağıdın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ortaya çıkan görüntüler Söke OSB’ye adeta yanardağ görünümü verdi. Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.