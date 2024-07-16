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Kağıt fabrikası 5 gündür yanıyor! Dehşete düşüren görüntüler

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 08:35 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 08:39

Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü başlayan yangın 5 gündür devam ediyor. Görüntüler adeta bir yanardağ patlamasını andırıyor...

Aydın Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşama doğru başlayan yangında 5. güne girildi.

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği yangında fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yanarken yangının bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için de yoğun çalışma yapılıyor.

Söke'de kağıt fabrikasındaki yangın 5 gündür devam ediyor! Korkunç görüntüler... - 1. Resim

23 İLDEN EKİP GELDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri başta olmak üzere 23 ayrı ilden bölgeye gelen söndürme ekiplerinin 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15’ten bu yana sürdürdüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Söke'de kağıt fabrikasındaki yangın 5 gündür devam ediyor! Korkunç görüntüler... - 2. Resim

YANARDAĞ PATLAMASI GİBİ

Fabrikanın yaklaşık 240 bin metrekareye ulaşan depolama alanındaki binlerce ton atık kağıdın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ortaya çıkan görüntüler Söke OSB’ye adeta yanardağ görünümü verdi. Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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