SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti: F-16'ların sınırlarını zorladılar

23 May 2024 17:05 - Güncelleme : 23 May 2024 17:30

Kırıkkale'de KALEFEST etkinliklerinde; SOLOTÜRK'ün gösterileri heyecanı daha da artırdı. Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK, KALEFEST ziyaretçilerini nefes kesici şovlarla buluşturdu.

BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR

Pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Manevralar esnasında F-16 uçağını flare ve duman gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Meydanları dolduran vatandaşlar, gösteri anlarını da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

SOLOTÜRK ekibinin uçuş gösterisi yaklaşık 20 dakika sürdü. Binbaşı Pilot Murat Bakıcı ile telsizden iletişim kuran Vali Mehmet Makas, "Gökkubemiz, sizin gibi çelik kanatlı aslan parçaları sayesinde emin ellerde" diyerek teşekkür etti.

TÜRK'ÜN ÇAĞI TÜRKİYE YÜZYILI'NDA

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir pilotun yapamayacağı gösterileri Türk pilotlarının yaptığını belirterek, Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nda uzay ve havacılıkta göklere imza atılacağını söyledi.

KALEFEST'in Kırıkkale'de ilk kez gerçekleştirildiğini aktaran Makas, "Kırıkkale'mizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz KALEFEST Kırıkkale tanıtım günlerinin önemli ayağı olan göklerdeki SOLOTÜRK ekibinin gösterisini izledik. İnsanlarımızda çok heyecanlandı. Türk'ün damarlarındaki asil kanın tekrar hareketlendiğini müşâhade ettik" ifadelerini kullandı.