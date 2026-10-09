Konya Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Soma B Termik Santrali'nin icradan satış süreci tamamlandı. İlk açık artırmada alıcı çıkmamasının ardından yapılan ikinci artırmada TKİ'nin verdiği teklif kabul edildi. Santral ve bağlı taşınmazların devriyle birlikte, yıllardır biriken borçların nasıl tahsil edileceği ve tesisin işletmesini hangi kamu kuruluşunun üstleneceği merak konusu oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Soma Termik Santrali TKİ'ye geçti! Ne zaman özelleştirilmişti? Konya Şeker bünyesindeki Soma B Termik Santrali, icra yoluyla yapılan ikinci açık artırmada TKİ'ye 6 milyar 946 milyon TL (KDV hariç) bedelle satıldı. Santralin ve bağlı taşınmazların devriyle birlikte, borçların tahsili ve tesisin işletmesini hangi kamu kuruluşunun üstleneceği merak konusu oldu. Soma B Termik Santrali ve taşınmazları, ikinci açık artırmada TKİ'ye KDV hariç 6 milyar 946 milyon TL teklif karşılığında geçti. İlk açık artırmada alıcı çıkmaması üzerine yapılan ikinci artırmada başka bir alıcı teklif vermedi. Soma B Termik Santrali 2014 yılında alınan kararların ardından 13 Ocak 2015'te yapılan ihalede 685,5 milyon dolarla Konya Şeker'e özelleştirilmişti. Santralin kömür tedariki nedeniyle TKİ'ye olan borcunun faizlerle birlikte 20-25 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

SOMA B TERMİK SANTRALİ TKİ'YE KAÇ MİLYAR LİRAYA SATILDI?

Soma B Termik Santrali ve santralin kullanımındaki taşınmazlar, icra yoluyla gerçekleştirilen ikinci açık artırmada KDV hariç 6 milyar 946 milyon TL teklif karşılığında TKİ'ye geçti. İkinci artırma 30 Eylül'de başladı ve 7 Ekim 2026'da sona erdi. İlk açık artırmada teklif gelmemesinin ardından gerçekleştirilen bu süreçte başka bir alıcının teklif vermemesi üzerine santral, alacaklı kurum TKİ'ye kaldı. Bilirkişi heyetinin santral ve taşınmazlar için belirlediği KDV hariç 13,8 milyar TL'lik değerle karşılaştırıldığında, satışta oluşan teklifin bu tutarın altında kaldığı görüldü.

Satış bedeline ek olarak KDV yükümlülüğü de bulunuyor. Enerji yönetimine yakın kaynakların değerlendirmelerine göre, satış bedelinin yüzde 20'si oranında KDV söz konusu olabilecek. Bu hesaplamayla 6 milyar 946 milyon TL'lik teklif üzerinden yaklaşık 1 milyar 389 milyon TL KDV ortaya çıkıyor. Böylece KDV dahil toplam tutar yaklaşık 8 milyar 335 milyon TL'ye ulaşıyor. Kesin mali yükümlülükler ise satış işleminin uygulanmasına ilişkin resmi hesaplamalara bağlı olacak.

SOMA TERMİK SANTRALİ NE ZAMAN ÖZELLEŞTİRİLDİ?

Soma B Termik Santrali'nin özelleştirme süreci 2014 yılında alınan kararların ardından başladı. Santralin ve kullandığı taşınmazların varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale süreci yürütüldü. 13 Ocak 2015'te yapılan ihalede en yüksek teklifi 685,5 milyon dolarla Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. İhale sonucunun onaylanmasının ardından satış sözleşmesi 22 Haziran 2015'te imzalandı ve santral Konya Şeker'e devredildi.

Konya Şeker, santrali devraldığı dönemde yaklaşık 685,5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş oldu. Ancak ilerleyen süreçte santralin gelir ve gider dengesi bozuldu, özellikle kömür tedariki nedeniyle oluşan borçlar büyüdü. Elektrik üretimi için gerekli kömürün tedarikçisi olan TKİ'ye yapılan ödemelerde sorunlar yaşanırken, diğer alacaklılara yönelik yükümlülükler de birikti. İcra sürecinin sonunda santralin yeniden kamuya geçmesiyle 2015'teki özelleştirmeden yaklaşık 11 yıl sonra mülkiyet yapısı değişmiş oldu.

SOMA B TERMİK SANTRALİ'NİN BORCU NE KADAR?

Soma B Termik Santrali'nin icra sürecine girmesinde TKİ'ye olan yüksek tutarlı borçlar belirleyici oldu. Santralin kömür tedariki nedeniyle TKİ'ye olan borcunun faizlerle birlikte 20 ila 25 milyar TL seviyesine ulaştığı bildirildi. Ayrıca İmbat Madencilik'e de yaklaşık 1,3 milyar TL düzeyinde borç bulunduğu aktarıldı. Borçların ödenmesi amacıyla enerji yönetimiyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine TKİ, alacaklarını tahsil etmek için icra sürecini başlattı.

Santralin 6 milyar 946 milyon TL'lik bedelle TKİ'ye geçmesi, kurumun toplam alacağının tamamının tahsil edildiği anlamına gelmiyor. Satış bedelinin alacaktan düşülmesi ve kalan borcun tahsili gündeme gelecek. Ancak kesin kalan tutar, uygulanacak faizler, satış masrafları, KDV ve hukuki mahsuplaşma işlemleri gibi unsurlara göre netleşecek. Bu nedenle satış bedeliyle toplam borç arasında basit bir fark hesaplamak, kesin tahsilat miktarını tek başına göstermiyor.