Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Soma'da 301 madenci facianın 12. yıl dönümünde dualarla anıldı

Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı kazasının 12'nci yılında Soma Maden Şehitliği'ndeki törende maden şehitleri, aileleri ve diğer vatandaşlar tarafından anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı törene şehit işçiler için Kur'an okundu ve dualar edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 01:15
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 01:15

Manisa'nın Soma ilçesindeki 301 maden şehidinin mezarının bulunduğu Soma Maden Şehitliğinde facianın 12'nci yılında anma programı düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Soma'da 301 madenci facianın 12. yıl dönümünde dualarla anıldı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Soma ilçesindeki 301 maden şehidinin mezarının bulunduğu Soma Maden Şehitliği'nde facianın 12'nci yılında anma programı düzenlendi.
Anma programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, siyasi parti temsilcileri, maden sendikaları, kurum müdürleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle yakından ilgilendi.
Oğlu Şaban İlçi'nin mezarı başında konuşan Ayşe İlçi, 12 yıldır aynı acıyı yaşadıklarını ve geride kalan torunlarının artık genç delikanlı ve kız olduğunu belirtti.
Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve duaların ardından tören sona erdi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Soma'da 301 madenci facianın 12. yıl dönümünde dualarla anıldı

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan şehitlikteki programa CHP Genel Başkanı , Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, maden sendikaları, kurum müdürleri şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Soma'da 301 madenci facianın 12. yıl dönümünde dualarla anıldı

MEZARLARA KARANFİL BIRAKILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakırken, kimi evladını kimi eşini kaybeden şehit aileleriyle de yakından ilgilendi.

Soma'da 301 madenci facianın 12. yıl dönümünde dualarla anıldı

Oğlu Şaban İlçi'nin mezarı başında dualarını eksik etmeyen Ayşe İlçi ise 12 yıldır aynı acıyla yaşadıklarını belirterek, oğlu öldüğünde geriye 2 torunu kaldığını, onların bugün genç delikanlı ve kız olduklarını belirterek yaşadıkları acının tarifinin olmadığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve duaların ardından şehitlikteki tören sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
301 canın yittiği Soma faciasında karar! 10 kamu görevlisi beraat etti
ETİKETLER
#acı
#Özgür Özel
#Anma Programı
#Soma Maden Şehitliği
#301 Maden Şehidi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.