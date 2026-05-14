Manisa'nın Soma ilçesindeki 301 maden şehidinin mezarının bulunduğu Soma Maden Şehitliğinde facianın 12'nci yılında anma programı düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Soma'da 301 madenci facianın 12. yıl dönümünde dualarla anıldı Manisa'nın Soma ilçesindeki 301 maden şehidinin mezarının bulunduğu Soma Maden Şehitliği'nde facianın 12'nci yılında anma programı düzenlendi. Anma programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, siyasi parti temsilcileri, maden sendikaları, kurum müdürleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Oğlu Şaban İlçi'nin mezarı başında konuşan Ayşe İlçi, 12 yıldır aynı acıyı yaşadıklarını ve geride kalan torunlarının artık genç delikanlı ve kız olduğunu belirtti. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve duaların ardından tören sona erdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan şehitlikteki programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, maden sendikaları, kurum müdürleri şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MEZARLARA KARANFİL BIRAKILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakırken, kimi evladını kimi eşini kaybeden şehit aileleriyle de yakından ilgilendi.

Oğlu Şaban İlçi'nin mezarı başında dualarını eksik etmeyen Ayşe İlçi ise 12 yıldır aynı acıyla yaşadıklarını belirterek, oğlu öldüğünde geriye 2 torunu kaldığını, onların bugün genç delikanlı ve kız olduklarını belirterek yaşadıkları acının tarifinin olmadığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve duaların ardından şehitlikteki tören sona erdi.