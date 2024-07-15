Soma'da yangın yerleşim yerlerine ulaştı: Mahalleler boşaltılıyor

15 Temmuz 2024 23:20 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 23:23

Soma Deniş Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın giderek ilerliyor. Yangının Tekeliışıklar Mahallesi ve Bayat Mahallesi'ne ulaşmasıyla yerleşim yerleri boşaltıldı.

Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından ekip sayısı arttırılarak 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozere çıkarıldı.

TAHLİYELERDE SON DURUM

Alevlerin Tekeliışıklar Mahallesi'ni iki koldan sarması nedeniyle mahalle tahliye edilmişti. Havanın kararması nedeniyle ağırlıklı olarak karadan yürütülen söndürme çalışmalarına gece görüşlü bir helikopter de destek verirken ilçeye bağlı Bayat Mahallesi de tahliye edildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR YÜZÜNDEN MAHALLELERİ SARDI

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, gazetecilere, öğle saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.

Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

VATANDAŞLARA "SAKİN OLUN" UYARISI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Tahliye çalışmalarını Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de takip ediyor.

Okur, vatandaşları sakin olmaya davet ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. İnşallah daha fazla yayılmadan kontrol altına alınacak. Ancak aşırı derecede rüzgarlı hava, yangının kontrol altına alınmasını engelliyor. Şu ana kadar bir yaralanma, can ve mal kaybı hadisesi yaşanmadı. Umarım bundan sonra da yaşanmaz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait gece görüş helikopterinin de destek verdiği belirtildi.