Soma'daki faciada yaşamını yitiren işçilerimiz anıldı: ''Yürek halen yanıyor!''

13 May 2024 16:52 - Güncelleme : 13 May 2024 16:56

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, olayın 10. yılında anılıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan maden işçileri, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada hayatını kaybeden meslektaşları için Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

AİLELER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Acıları ilk günkü gibi taze olan aileler dua ederken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit madenci Şaban İlçi'nin annesi Ayşe İlçi, 10 yıldır acılarının dinmediğini belirterek, "Sorumlular dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz açı çekiyoruz, bizim çocuklarımız ise kara toprakta çürüyor. Başka çaremiz yok, yapacak bir şey yok." dedi.

Gözyaşı döken İlçi, dün Anneler Günü'nde oğlunu düşündüğü, "Ziyaretime gelecek mi, kapıdan girecek mi" diye hayal ettiğini anlatarak, "Dün arayacak mı, kapıdan gelecek mi diye baktım yok. Diyecek bir kelime bulamıyorum." diye konuştu.

Baba Bayram İlçi, 2 çocuk babası oğlunun madende "başçavuş" olarak çalıştığını anlatarak, "Acılar biter mi, yürek hala yanıyor. Oğlumun mekanı cenneti olsun, çok iyi evlattı. Kimseyi kırmazdı, işini bilirdi, işçisini severdi." ifadelerini kullandı.

Şehit madenci Göknur Kocagedik'in babası Fahrettin Kocagedik de yüreklerindeki acının geçmediğini dile getirdi. Gülsüm Bayram da oğlu Niyazi Bayram'ı faciada yitirdiğini anlatarak, acılarının unutulabilecek bir acı olmadığını söyledi.

SOMA FACİASI NEDİR KAÇ YILINDA OLDU KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Soma faciası 13 Mayıs 2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşandı. Soma Kömürleri AŞ.’nin işlettiği yaklaşık beş bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014’te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galerilerin dumanla dolmasıyla başlayan facianın ardından 96 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

SOMA FACİASI NEDEN YAŞANDI?

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde vardiya değişimi sırasında, 787 işçinin bulunduğu maden giriş kısmının 400 metre altında, saat 15.10 civarında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangın meydana geldi.

Madenin çıkış kısmına yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardı. Olayda, 300'e yakın işçi, çıkan yangın nedeniyle 800 metre derinlikte mahsur kaldı. Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla doldu. Yapılan çalışmalar sonucu kurtulmayı başaran yaklaşık 30 işçi hastaneye kaldırıldı.

Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden 17'sine yapılan otopsiler sonucu, ölüm sebeplerinin karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme olduğu ifade edildi.

Olayda 301 madenci yaşamını yitirdi.