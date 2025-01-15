Sömestir tatilinde hava nasıl olacak? Meteoroloji karne gününe dikkat çekti

15 Ocak 2025 00:09 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:20

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, sömestir tatili ve karne gününe özel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yağışların azaldığı, karın ise bazı bölgelerde etkili olduğu bu günlerde nasıl bir hava bekliyor? İşte tahminler...

Türkiye​ genelinde hafta sonu yağışların büyük ölçüde sona ereceği, yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’de yağış​ geçişlerinin görüleceği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA’ya yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde yağışların nerelerde etkili olacağını ve hangi bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

YAĞIŞLARIN DAĞILIMI VE KAR BEKLENTİSİ

Yarından itibaren Marmara​, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur, 400-500 metre üzeri rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur, 1000 metreyi aşan yerlerde ise kar şeklinde olacak. Özellikle Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar etkili olurken, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde yağış etkisini gösterecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi’nin tamamı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar devam edecek. Kıyılarda yağmur, 800 metre üzeri bölgelerde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

KARNE GÜNÜ YAĞIŞ UYARISI

Cuma günü, karne günü itibarıyla yağışlar azalarak yalnızca Doğu Karadeniz​ ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonunda ise Orta ve Doğu Karadeniz dışında Türkiye’nin genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi’nde sis görülmesi olasıyken, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara

Yarından itibaren rakımı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü çok bulutlu bir hava olacak ancak cuma gününden itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar en yüksek 5-7 derece, en düşük ise -2 derece olacak.

İstanbul

Yarın yağmur etkili olacak. Perşembe sabahı Anadolu Yakası’nda kısa süreli yağmur görülebilir. Cuma gününden itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 7-8 derece seviyesinde, gece ise 1-2 dereceye kadar düşebilir. Perşembe itibarıyla sis ve pus ihtimali bulunuyor.

İzmir

Yarın sağanak yağış bekleniyor. Perşembe gününden itibaren yağış olmayacak, sıcaklıklar ise 13 dereceden 15-16 derecelere çıkacak.