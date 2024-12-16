Somon kafesi fırtınada parçalandı, Artvin'de şölen başladı! Oltasını kapan dereye akın etti

16 Aralık 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:35

Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına denizde bulunan somon balığı çiftliğinin kafesini parçaladı. Kafesten kaçan binlerce Türk somonu akıntıyla derelere taşınınca yöre halkı oltalarını alarak somon avına çıktı.

Yüz güldürüyordu ama fiyatı arttı! Kar suyu denize indi, fırtına çıktı

Yüz güldürüyordu ama fiyatı arttı! Kar suyu denize indi, fırtına çıktı

Artvin​'in Hopa ilçesi ilginç bir olaya sahne oldu. Deniz içinde Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi, şiddetli fırtınanın etkisiyle parçalandı. Kafesin kırılmasıyla içerideki binlerce somon​ balığı denize karışırken akıntının da etkisiyle balıklar Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine taşındı.

RİZE VE TRABZON'DAN BİLE GELENLER VAR

Olay yerel medya kanalıyla hızla yayılırken, oltalarına sarılan bölge halkı, sabahın erken saatlerinden itibaren dere kenarlarında balık avına çıktı. Artvin'in yanı sıra Rize ve Trabzon'dan da çok sayıda kişi dere kenarına gelirken şehir adeta bayram yerine döndü.

"ÇUVALLARLA BALIK TAŞIYANLAR VAR"

Yusufeli ilçesinden gelen Erol Doğancıl, balık kafesinin yırtıldığı haberini duyduktan sonra soluğu derede aldığını belirterek, "Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren derede avlanan Cemil Apaydın ise “Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür" diye konuştu.