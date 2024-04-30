Son dakika! 1 Mayıs'ı provoke edeceklerdi... 58 şüpheli kıskıvrak yalandı

30 Nisan 2024 13:37 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:02

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Türkiye genelinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, işçi bayramını provoke etmeye hazırlanan terör örgütü üyelerine yönelik 11 ilde eş zamanlı 'Bozdoğan-33' operasyonu gerçekleştirdi.

58 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sosyal medya yoluyla bölücü terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, toplamda 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu belirtti.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.