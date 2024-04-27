Tatilcileri hedef almışlardı... 13 ilde Sibergöz-35 operasyonu: 48 kişi kıskıvrak yakalandı

27 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:31

Son dakika! Interpol tarafından aranıyor... Rus dolandırıcı İzmir'de yakalandı

Son dakika! Interpol tarafından aranıyor... Rus dolandırıcı İzmir'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatil bölgesinde villa kiralamak isteyenleri hedef alan dolandırıcılara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-35 operasyonlarında; 48 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun detaylarına da yer veren Bakan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğunu aktardı.



Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-35” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da “SİBERGÖZ-35” operasyonu düzenlendi.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;

Hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları,

Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları,

Villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşımızı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1784125668655009918