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Son dakika |15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs kazası sebebiyle kapatıldı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 20:33 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:27

Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki metrobüs yolundan yaşanan kaza nedeniyle köptü trafiğe kapatıldı. 

Son dakika haberine göre, İstanbulZincirlikuyu'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde metrobüs yolundan çıkıp D-100 karayoluna girdi. Edinilen bilgiye göre, köprü kapatıldı. 

OTOBÜS YOLU KAPATTI!

D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada 4 araç ve bir metrobüs zarar gördü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik akışı durdurulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Metrobüsün olay anında boş olduğu bildirildi.

Son dakika |15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs kazası sebebiyle kapatıldı! - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Araçların kara yolundan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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